Жители Днепра на огородах находят «сокровища», которым тысячи лет

На территории Днепра раньше было немало древних поселений. Остатки предметов быта наших предков люди находят до сих пор. Это обычно куски посуды – кувшинов, тарелок, кружек, или орудия труда.
Ранее жители Амур-Нижнеднепровского района, где располагалось древнее поселение Каменка, находили фрагменты посуды, которой пользовались запорожские казаки.
Как рассказали в Facebook-сообществе История древней Каменки, некоторым сокровищам, которые обнаруживают прямо на огородах, сотни, или даже тысячи лет. Все эти находки исследователи собирают для будущей экспозиции.
Фрагменты посуды, которым сотни и даже тысячи лет (два крайних дело). Найден в Каменце (АНД район, г.Днепр) возле р. Днепр на ул. Перевоз (до недавнего времени ул. Кубанская). Друзья, у нас просьба. Скоро начнутся огородные роботы. Если такие черепки или что-нибудь древнее найдете дома, не выбрасывайте. Сложите куда-то и известите нас. Мы отнимем для исследований и будущего музея! Из таких фрагментов материального мира, ваших воспоминаний, древних фотографий и тому подобное и состоит полотно нашей истории и культуры, — говорится в сообщении.
Так что жителей Днепра просят не выбрасывать старинные вещи, которые могут стать экспонатами, а приносить краеведам, чтобы те исследовали их. Ведь никогда не знаешь, удастся найти клад у себя на огороде.
Читайте также:
Автор:
В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.
При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или…
В Днепре парень избил прохожего на улице.
Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал…
В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.
При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или льготу. И первое и второе дает возможность существенно экономить на коммуналке, но вместе с тем это разные формы помощи.
В Днепре парень избил прохожего на улице.
Мобилизация может стать "мягче".
Сегодня, 5 апреля, в Днепре на проспекте Героев возле дома №9 обнаружили тело мужчины.
Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал был «подарком» жителям района в День города. Кинотеатр был рассчитан на 800 мест. На то время это был один из самых больших залов во всем городе.
Мэр Днепра признался, что считает свою работу "самой неблагодарной" в мире.
Искусственный интеллект развивается очень быстро и в очень разных направлениях. Если еще год назад он умел только создавать тексты, то сейчас может нарисовать картину или даже "осовременить" картину известного художника.
В Екатеринославе учили канареек пению.
В Кривом Роге разгорелись соседские войны из-за кота.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!