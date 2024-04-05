Жители Днепра на огородах находят «сокровища», которым тысячи лет

Жителей Днепра, которые находят ценные "сокровища" на огородах, просят приносить их местным краеведам.

На территории Днепра раньше было немало древних поселений. Остатки предметов быта наших предков люди находят до сих пор. Это обычно куски посуды – кувшинов, тарелок, кружек, или орудия труда.

Ранее жители Амур-Нижнеднепровского района, где располагалось древнее поселение Каменка, находили фрагменты посуды, которой пользовались запорожские казаки.

Как рассказали в Facebook-сообществе История древней Каменки, некоторым сокровищам, которые обнаруживают прямо на огородах, сотни, или даже тысячи лет. Все эти находки исследователи собирают для будущей экспозиции.

Фрагменты посуды, которым сотни и даже тысячи лет (два крайних дело). Найден в Каменце (АНД район, г.Днепр) возле р. Днепр на ул. Перевоз (до недавнего времени ул. Кубанская). Друзья, у нас просьба. Скоро начнутся огородные роботы. Если такие черепки или что-нибудь древнее найдете дома, не выбрасывайте. Сложите куда-то и известите нас. Мы отнимем для исследований и будущего музея! Из таких фрагментов материального мира, ваших воспоминаний, древних фотографий и тому подобное и состоит полотно нашей истории и культуры, — говорится в сообщении.

Так что жителей Днепра просят не выбрасывать старинные вещи, которые могут стать экспонатами, а приносить краеведам, чтобы те исследовали их. Ведь никогда не знаешь, удастся найти клад у себя на огороде.

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