Месяцем раньше: в Днепре на Левобережном цветет тюльпановая аллея (ФОТО)

На календаре только 5 апреля, а в Днепре уже начали цвести тюльпаны. Целая тюльпановая аллея расцвела на проспект Мира на ж/м Левобережный.
Цветы на аллее пр. Мира начинают цвести. Сохраним их, чтобы они смогли нас радовать своей красотой, пишет Виталий Чуйко в Facebook-сообществе «Левобережный-3».
Несмотря на то, что тюльпаны ассоциируются с 8 марта и началом весны, в Украине эти цветы начинают распускаться не раньше конца апреля. Пик цветения приходится на начало мая, когда раскрываются ранние, поздние и средние сорта тюльпанов.
К примеру, нарциссы и крокусы появляются гораздо раньше, еще в марте.
Однако в этом году из-за аномального тепла все растительные циклы сбились, поэтому в городе на месяц раньше начали цвести высаженные в парках и скверах тюльпаны.
Обычно период цветения тюльпанов длится примерно 2,5 недели, но все зависит от сорта. У горожан есть несколько недель, чтобы сделать фото или погулять возле цветущей аллеи. Однако помните, что срывать или топтать тюльпаны не стоит.
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