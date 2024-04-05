Житель Кривого Рога хотел разбить куском тротуарной плитки банкомат, который «зажевал» его карточку (ВИДЕО)

Видео с недовольным клиентом банка выложили в телеграм-канале «Свои».
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На Карачунах в Кривом Роге мужчина решил разбить банкомат куском тротуарной плитки.
Недовольного клиента банка заметили прохожие. По словам очевидцев, горожанин подошел к банкомату, чтобы снять средства со своей карты, но пластик «зажевало» в терминале. Криворожец сначала позвонил в УкрСиббанк, но когда оператор не смог ему помочь и попросил подождать пока пройдет сбой, мужчина сначала бил прибор кулаками, а затем схватил кусок тротуарной плитки и пытался ею разбить экран.
Это все сопровождалось угрозами сотрудникам банка, которые по мнению мужчины, могли увидеть запись с камеры, установленной на банкомате. Криворожца не пугали даже штрафы или полиция, которая могла бы задержать его за хулиганство.
Банкомат оказался крепким. Несмотря на потрескавшийся экран, терминал не сломался, и карточку мужчине не отдал.
Видео с недовольным клиентом банка выложили в телеграм-канале «Свои».
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