Жителі Дніпра на городах знаходять “скарби”, яким тисячі років

На території Дніпра раніше було чимало давніх поселень. Залишки предметів побуту наших предків люди знаходять і досі. Це зазвичай шматки посуду – глечиків, тарілок, кухлів, або знаряддя праці.
Раніше жителі Амур-Нижньодніпровського району, де розташовувалося стародавнє поселення Кам’янка, знаходили фрагменти посуду, яким користувалися запорізькі козаки.
Як розповіли у Facebook-спільноті Історія старожитньої Кам’янки, деяким скарбам, який виявляють прямо на городах, сотні, або навіть тисячі років. Усі ці знахідки дослідники збирають для майбутньої музейної експозиції.
Фрагменти посуду, яким сотні і навіть тисячі років (два крайніх справа). Знайдено в Кам’янці (АНД район, м.Дніпро) біля р.Дніпро на вул. Перевіз (донедавна вул. Кубанська). Друзі, в нас прохання. Скоро почнуться городні роботи. Якщо такі черепки чи щось давнє знайдете вдома, не викидуйте. Складіть кудись і нас сповістіть. Ми заберемо для досліджень та майбутнього музею! З таких фрагментів матеріального світу, ваших спогадів, давніх світлин тощо і складається полотно нашої історії та культури, – йдеться у повідомленні.
Тож жителів Дніпра просять не викидати старовинні речі, які можуть стати експонатами, а приносити краєзнавцям, аби ті дослідили їх. Адже ніколи не знаєш, чи вдасться знайти скарб у себе на городі.
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