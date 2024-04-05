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Жителі Дніпра на городах знаходять “скарби”, яким тисячі років

Сьогодні 18:01
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Жителів Дніпра, які знаходяться цінні "скарби" на городах, просять приносити їх місцевим краєзнавцям.

Новости Днепра про Жителі Дніпра на городах знаходять

На території Дніпра раніше було чимало давніх поселень. Залишки предметів побуту наших предків люди знаходять і досі. Це зазвичай шматки посуду – глечиків, тарілок, кухлів, або знаряддя праці.

Раніше жителі Амур-Нижньодніпровського району, де розташовувалося стародавнє поселення Кам’янка, знаходили фрагменти посуду, яким користувалися запорізькі козаки. 

Як розповіли у Facebook-спільноті Історія старожитньої Кам’янки, деяким скарбам, який виявляють прямо на городах, сотні, або навіть тисячі років. Усі ці знахідки дослідники збирають для майбутньої музейної експозиції. 

Фрагменти посуду, яким сотні і навіть тисячі років (два крайніх справа). Знайдено в Кам’янці (АНД район, м.Дніпро) біля р.Дніпро на вул. Перевіз (донедавна вул. Кубанська). Друзі, в нас прохання. Скоро почнуться городні роботи. Якщо такі черепки чи щось давнє знайдете вдома, не викидуйте. Складіть кудись і нас сповістіть. Ми заберемо для досліджень та майбутнього музею! З таких фрагментів матеріального світу, ваших спогадів, давніх світлин тощо і складається полотно нашої історії та культури, – йдеться у повідомленні.

Тож жителів Дніпра просять не викидати старовинні речі, які можуть стати експонатами, а приносити краєзнавцям, аби ті дослідили їх. Адже ніколи не знаєш, чи вдасться знайти скарб у себе на городі. 

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Новости Днепра про Жителі Дніпра на городах знаходять Українська

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