На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

У Дніпрі майже на місяць раніше розквітнули тюльпани.

На календарі тільки 5 квітня, а у Дніпрі вже почали квітнути тюльпани. Ціла тюльпанова алея розквітла на проспект Миру на ж/м Лівобережний.

Квіти на алеї пр. Миру починають квітнути. Збережім їх, щоб вони змогли нас тішити своєю красою, – пише Віталій Чуйко у Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.

Попри те, що тюльпани асоціюються з 8 березням та початком весни, в Україні ці квіти починають розпускатися не раніше кінця квітня. Пік квітування припадає на початок травня, коли розкриваються ранні, пізні та середні сорти тюльпанів.

До прикладу, нарциси та крокуси з’являються набагато раніше, ще у березні.

Однак цього року через аномальне тепло всі рослинні цикли збилися, тому в місті на місяць раніше почали квітнути висаджені в парках та скверах тюльпани.

Зазвичай, період цвітіння тюльпанів триває приблизно 2,5 тижні, але все залежить від сорту. Тож у містян є кілька тижнів, аби зробити фото або погуляти біля квітучої алеї. Проте пам’ятайте, що зривати чи топтати тюльпани не варто.

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