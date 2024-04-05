Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

Сьогодні 10:34
просмотров

У Дніпрі майже на місяць раніше розквітнули тюльпани.

Новости Днепра про На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

На календарі тільки 5 квітня, а у Дніпрі вже почали квітнути тюльпани. Ціла тюльпанова алея розквітла на проспект Миру на ж/м Лівобережний. 

Квіти на алеї пр. Миру починають квітнути. Збережім їх, щоб вони змогли нас тішити своєю красою, – пише Віталій Чуйко у Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.

Попри те, що тюльпани асоціюються з 8 березням та початком весни, в Україні ці квіти починають розпускатися не раніше кінця квітня. Пік квітування припадає на початок травня, коли розкриваються ранні, пізні та середні сорти тюльпанів. 

До прикладу, нарциси та крокуси з’являються набагато раніше, ще у березні. 

Однак цього року через аномальне тепло всі рослинні цикли збилися, тому в місті на місяць раніше почали квітнути висаджені в парках та скверах тюльпани. 

Зазвичай, період цвітіння тюльпанів триває приблизно 2,5 тижні, але все залежить від сорту. Тож у містян є кілька тижнів, аби зробити фото або погуляти біля квітучої алеї. Проте пам’ятайте, що зривати чи топтати тюльпани не варто. 

Новости Днепра про На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

Новости Днепра про На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

Новости Днепра про На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра запрошують долучитися до розмальовування кам’яних “баб”: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:07
    Мешканців Дніпра запрошують долучитися до розмальовування кам’яних “баб”: деталі

    Кам'яні "баби" (статуї доби енеоліту-бронзи, скіфських часів та розвиненого Середньовіччя)…

    У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні

    Ці заходи пройдуть у парках Дніпра!

    У Дніпрі “замінували” ТЦ Мост-сіті та Дафі: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпрі “замінували” ТЦ Мост-сіті та Дафі: що відомо

    "Мінери" знову активізувалися.

    Місяць не дожив до 40-річчя: на війні загинув слюсар-ремонтник з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    Місяць не дожив до 40-річчя: на війні загинув слюсар-ремонтник з Дніпропетровщини

    На війні загинув газовик з Дніпропетровщини.

    Наверх