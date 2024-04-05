На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 76-річного чоловіка: 31 березня пішов з дому

Поліцейські Павлограда розшукують 76-річного Віталія Снітка.
Відомо, що 31 березня чоловік пішов з дому та на теперішній час його місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої статури, очі темні, волосся коротке сиве.
Був одягнений: чорні спортивні штани, темно-синя куртка, чорна кепка, футболка біло-синя у смужку, гумові черевики.
Якщо ви бачили Віталія чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 345 58 97, 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку.
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