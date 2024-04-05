Мешканців Дніпра запрошують долучитися до розмальовування кам’яних “баб”: деталі

Кам'яні "баби" (статуї доби енеоліту-бронзи, скіфських часів та розвиненого Середньовіччя) стали символом історичного музею і Дніпра загалом.

З початком російської повномасштабної агресії “баби” одягли “броніки”. Спочатку це були мішки з піску по периметру статуй, пізніше для них зробили кевларові конструкції – усе для того, щоб захистити цінні статуї на випадок ворожих атак.

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького в ФБ.

Ми пригадуємо ті лютневі дні 2022 року, коли в сніжну погоду десятки небайдужих людей прийшли рятувати спадщину. З 2022 р. наші “баби” стали символом українського Спротиву. Наразі багато містян з гіркотою кажуть про те, що хотіли бачити б наших красенів та красунь, натомість бачать кевларові “вулики”. Ми пропонуємо змінити цю ситуацію і перетворити наш майданчик біля музею на арт-простір! – йдеться у повідомленні.

Тому, якщо маєте час та натхнення, свою візію кам’яної пластики, минулого народів доби бронзи, скіфів та половців, готові продемонструвати широкому загалу свою творчість – ви можете долучитися до розмальовування “баб”!



Час створення картини, стиль та техніку обираєте ви! Є ідеї – пишіть у приватні повідомлення, – зазначили у музеї.



Долучитися може кожен!

Нагадаємо, раніше ми писали, що з фронту до Дніпра евакуювали кам’яну половецьку бабу (ФОТО).

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