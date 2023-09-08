У Держпродспоживслужбі опублікували перелік неблагополучних населених пунктів на території Дніпропетровщини.
Мова йде про території, де фіксувати хвороби чи надзвичайні ситуації, які впливають на життя людей. Зазвичай, це населені пункти, де стався спалах захворюваності у тварин.
Так, трихінельоз диких свиней зафіксували:
Трихінельоз лисиць
Сказ тварин
собак:
котів:
куниці:
лисиці:
ВРХ:
ДРХ
Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби
Нагадаємо, раніше поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людей.
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