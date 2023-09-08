Які міста та села на Дніпропетровщині визначили як неблагополучні - Днепр Инфо
Які міста та села на Дніпропетровщині визначили як неблагополучні
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Сегодня 20:43

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Новости Днепра про Які міста та села на Дніпропетровщині визначили як неблагополучні

У Держпродспоживслужбі опублікували перелік неблагополучних населених пунктів на території Дніпропетровщини. 

Мова йде про території, де фіксувати хвороби чи надзвичайні ситуації, які впливають на життя людей. Зазвичай, це населені пункти, де стався спалах захворюваності у тварин. 

Так, трихінельоз диких свиней зафіксували:

  • мисливські угіддя Синельниківського району.

Трихінельоз лисиць

  • мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин 

собак:

  • с. Софіївка Криворізького району;
  • с. Березове Синельниківського району;

котів:

  • с. Зоря Кам’янського району;
  • с. Петриківка Дніпровського району;
  • с. Олександрівка Дніпровського району;

куниці:

  • с. Новомиколаївка, с/г угіддя Синельниківського району;

лисиці:

  • м. Тернівка Павлоградського району;

ВРХ:

  • с. Кам’янка Криворізького району;

ДРХ

  • с. Мала Петриківка Дніпровського району.

Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби

  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

Нагадаємо, раніше поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людей.

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