Историк показал транспортный перекресток в Днепре, существующий на одном месте с начала 18 века (ФОТО)

Краевед и историк Валентин Старостин показал транспортную развязку, которая появилась в городе в начале 18 века и до сих пор существует в современном Днепре. Это маленький перекресток в Амур-Нижнеднепровском районе. Сначала здесь ездили лошади, а теперь машины и грузовики.
Не будучи жителем Каменки, эту оригинальную транспортную развязку на Передовой я, однако, помню с 80-х гг. Перекресток, кстати, существует минимум с первой половины XVIII века, — написал Валентин Старостин.
Каменка – историческое название поселения, которое существовало на территории современного Амур-Нижнеднепровского района Днепра с 16 века.
Этот район также называют Елизавето-Каменка, Голая Каменка, Конюшевка, Фрунзенское. Это старинный казацкий запорожский поселок на левом берегу каменного перевоза через реку Днепр, связывавший Новые Кайдаки на правобережье.
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