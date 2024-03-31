Історик показав транспортне перехрестя в Дніпрі, яке існує на одному місці з початку 18 ст (ФОТО)

Краєзнавець та історик Валентин Старостін показав транспортну розв’язку, яка з’явилася у місті на початку 18 століття і досі існує в сучасному Дніпрі. Це маленьке перехрестя в Амур-Нижньодніпровському районі. Спочатку тут їздили коні, а тепер автівки та вантажівки.
Не бувши жителем Кам’янки, цю оригінальну транспортну розв’язку на Передовій я, одначе, пам’ятаю з 80-х рр. Перехрестя, до речі, існує мінімум з першої половини XVIII сторіччя, – написав Валентин Старостін.
Кам’янка – історична назва поселення, яке існувало на території сучасного Амур-Нижньодніпровського району Дніпра з 16 століття.
Цей район також називають Єлизавето-Кам’янка, Гола Кам’янка, Конюшівка, Фрунзенське. Це старовинне козацьке запорозьке селище на лівому березі каменського перевозу через річку Дніпро, що пов’язував Нові Кайдаки на правобережжі.
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