В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне риска

Еще по 25 адресам специалисты КП «Днепропроводоканал» ограничат водоснабжение должникам.
В период с 01 по 05 апреля специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Шевченковского, Днепровского и Чечеловского районов.
Общая сумма долга по указанным адресам — 792 148,37 грн. Людей просят либо уплатить долги, либо если таковой возможности нет – заключить договор по их реструктуризации.
Для получения дополнительной информации обращайтесь на абонентские участки КП «Днепропроводоканал» вашего района, — говорится в сообщении.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Дніпровський
|вул. Волошкова
|1
|16 005,84
|2
|Дніпровський
|вул. Дачна
|1
|31 558,32
|3
|Дніпровський
|вул. Нова
|6
|111 021,87
|4
|Дніпровський
|вул. Орендна
|3
|45 584,47
|5
|Дніпровський
|вул. Покровська
|1
|10 796,08
|6
|Дніпровський
|вул. Польова
|1
|10 771,76
|7
|Дніпровський
|вул. Рожева
|2
|59 501,88
|8
|Дніпровський
|пров. Рубіновий
|1
|20 423,82
|9
|Дніпровський
|вул. Сонячна
|1
|16 956,72
|10
|Дніпровський
|вул. Телевізійна
|1
|30 316,92
|11
|Шевченківський
|вул. Августина Волошина
|2
|35 686,46
|12
|Шевченківський
|вул. Адміральська
|1
|4 819,25
|13
|Шевченківський
|вул. Антонівська
|2
|23 909,86
|14
|Шевченківський
|пров. Антонівський
|1
|14 239,11
|15
|Шевченківський
|вул. Антіна Синявського
|1
|9 524,00
|16
|Шевченківський
|пров. Вербицького
|3
|29 024,62
|17
|Шевченківський
|вул. Михайла Вербицького
|7
|80 007,90
|18
|Шевченківський
|вул. Василя Біднова
|1
|10 473,19
|19
|Шевченківський
|вул. Соледарська
|1
|4 636,12
|20
|Шевченківський
|вул. Василя Кука
|2
|38 720,30
|21
|Шевченківський
|вул. Леся Курбаса
|2
|11 613,05
|22
|Чечелівський
|вул. Словацька
|4
|92 058,53
|23
|Чечелівський
|вул. Іловайська
|1
|5 364,73
|24
|Чечелівський
|вул. Шляхівська
|4
|50 804,38
|25
|Чечелівський
|вул. Амбулаторна
|3
|28 329,19
Напомним, в декабре 2023 года правительство отменило мораторий на отключение от жилищно-коммунальных услуг за долги. Поэтому отныне в Днепре злостных неплательщиков могут ограничивать предоставление услуг по водоснабжению и водоотводу. Ранее КП «Днепрводоканал» уже «перекрыл» воду десяткам должников.
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