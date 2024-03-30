В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне риска

В Днепре за долги продолжают "перекрывать" воду.

Еще по 25 адресам специалисты КП «Днепропроводоканал» ограничат водоснабжение должникам.

В период с 01 по 05 апреля специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Шевченковского, Днепровского и Чечеловского районов.

Общая сумма долга по указанным адресам — 792 148,37 грн. Людей просят либо уплатить долги, либо если таковой возможности нет – заключить договор по их реструктуризации.

Для получения дополнительной информации обращайтесь на абонентские участки КП «Днепропроводоканал» вашего района, — говорится в сообщении.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Дніпровський вул. Волошкова 1 16 005,84 2 Дніпровський вул. Дачна 1 31 558,32 3 Дніпровський вул. Нова 6 111 021,87 4 Дніпровський вул. Орендна 3 45 584,47 5 Дніпровський вул. Покровська 1 10 796,08 6 Дніпровський вул. Польова 1 10 771,76 7 Дніпровський вул. Рожева 2 59 501,88 8 Дніпровський пров. Рубіновий 1 20 423,82 9 Дніпровський вул. Сонячна 1 16 956,72 10 Дніпровський вул. Телевізійна 1 30 316,92 11 Шевченківський вул. Августина Волошина 2 35 686,46 12 Шевченківський вул. Адміральська 1 4 819,25 13 Шевченківський вул. Антонівська 2 23 909,86 14 Шевченківський пров. Антонівський 1 14 239,11 15 Шевченківський вул. Антіна Синявського 1 9 524,00 16 Шевченківський пров. Вербицького 3 29 024,62 17 Шевченківський вул. Михайла Вербицького 7 80 007,90 18 Шевченківський вул. Василя Біднова 1 10 473,19 19 Шевченківський вул. Соледарська 1 4 636,12 20 Шевченківський вул. Василя Кука 2 38 720,30 21 Шевченківський вул. Леся Курбаса 2 11 613,05 22 Чечелівський вул. Словацька 4 92 058,53 23 Чечелівський вул. Іловайська 1 5 364,73 24 Чечелівський вул. Шляхівська 4 50 804,38 25 Чечелівський вул. Амбулаторна 3 28 329,19

Напомним, в декабре 2023 года правительство отменило мораторий на отключение от жилищно-коммунальных услуг за долги. Поэтому отныне в Днепре злостных неплательщиков могут ограничивать предоставление услуг по водоснабжению и водоотводу. Ранее КП «Днепрводоканал» уже «перекрыл» воду десяткам должников.

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