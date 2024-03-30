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  • В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне риска

В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне риска

Сегодня 17:36
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В Днепре за долги продолжают "перекрывать" воду.

Новости Днепра про В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне риска

Еще по 25 адресам специалисты КП «Днепропроводоканал» ограничат водоснабжение должникам.

В период с 01 по 05 апреля специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Шевченковского, Днепровского и Чечеловского районов.

Общая сумма долга по указанным адресам — 792 148,37 грн. Людей просят либо уплатить долги, либо если таковой возможности нет – заключить договор по их реструктуризации.

Для получения дополнительной информации обращайтесь на абонентские участки КП «Днепропроводоканал» вашего района, — говорится в сообщении.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Дніпровськийвул. Волошкова116 005,84
2Дніпровськийвул. Дачна131 558,32
3Дніпровськийвул. Нова6111 021,87
4Дніпровськийвул. Орендна345 584,47
5Дніпровськийвул. Покровська110 796,08
6Дніпровськийвул. Польова110 771,76
7Дніпровськийвул. Рожева259 501,88
8Дніпровськийпров. Рубіновий120 423,82
9Дніпровськийвул. Сонячна116 956,72
10Дніпровськийвул. Телевізійна130 316,92
11Шевченківськийвул. Августина Волошина235 686,46
12Шевченківськийвул. Адміральська14 819,25
13Шевченківськийвул. Антонівська223 909,86
14Шевченківськийпров. Антонівський114 239,11
15Шевченківськийвул. Антіна Синявського19 524,00
16Шевченківськийпров. Вербицького329 024,62
17Шевченківськийвул. Михайла Вербицького780 007,90
18Шевченківськийвул. Василя Біднова110 473,19
19Шевченківськийвул. Соледарська14 636,12
20Шевченківськийвул. Василя Кука238 720,30
21Шевченківськийвул. Леся Курбаса211 613,05
22Чечелівськийвул. Словацька492 058,53
23Чечелівськийвул. Іловайська15 364,73
24Чечелівськийвул. Шляхівська450 804,38
25Чечелівськийвул. Амбулаторна328 329,19

 

Напомним, в декабре 2023 года правительство отменило мораторий на отключение от жилищно-коммунальных услуг за долги. Поэтому отныне в Днепре злостных неплательщиков могут ограничивать предоставление услуг по водоснабжению и водоотводу. Ранее КП «Днепрводоканал» уже «перекрыл» воду десяткам должников.

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Новости Днепра про В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне рискаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре за долги снова будут отключать воду жителям частного сектора: кто в зоне рискаРусский

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