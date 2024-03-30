Исчезновение Майора: в Днепре всем городом искали потерявшегося на вокзале боевого пса-талисмана

Трогательная история потерянной собачки.

Недавно на вокзале Днепра потерялся пес Майор, который ехал вместе с военными из Донбасса. Собака выбежала из поезда погулять во время остановки, но не успел вовремя вернуться. Бойцы были вынуждены уехать без него.

Майор – их талисман и лучший друг. Ни пес, ни бойцы друг без друга не могут. Чтобы вернуть пропавшую собачку, военные опубликовали в тематическом сообществе по поиску животных сообщение, где попросили местных жителей помочь найти Майора.

Сообщение получило более 6 тысяч перепостов. На днях бойцы сообщили, что Майора удалось найти. Песик был замечен в одном из подъездов вблизи вокзала, где он прятался от холода и искал еду.

Сейчас Майор уже отправился в путь со своими хозяевами из ВСУ. Бойцы опубликовали фото-доказательство.

Напомним, в Днепре старенькой утке ищут семью. Сейчас она находится на передержке, где другие уточки долго не живут. Уточка очень любит компанию, говорит временная хозяйка птички. Надеемся, Дашке повезет так же, как и Майору.

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