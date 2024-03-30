Исчезновение Майора: в Днепре всем городом искали потерявшегося на вокзале боевого пса-талисмана

Недавно на вокзале Днепра потерялся пес Майор, который ехал вместе с военными из Донбасса. Собака выбежала из поезда погулять во время остановки, но не успел вовремя вернуться. Бойцы были вынуждены уехать без него.
Майор – их талисман и лучший друг. Ни пес, ни бойцы друг без друга не могут. Чтобы вернуть пропавшую собачку, военные опубликовали в тематическом сообществе по поиску животных сообщение, где попросили местных жителей помочь найти Майора.
Сообщение получило более 6 тысяч перепостов. На днях бойцы сообщили, что Майора удалось найти. Песик был замечен в одном из подъездов вблизи вокзала, где он прятался от холода и искал еду.
Сейчас Майор уже отправился в путь со своими хозяевами из ВСУ. Бойцы опубликовали фото-доказательство.
Напомним, в Днепре старенькой утке ищут семью. Сейчас она находится на передержке, где другие уточки долго не живут. Уточка очень любит компанию, говорит временная хозяйка птички. Надеемся, Дашке повезет так же, как и Майору.
Читайте также:
Автор:
В Днепре во время тревоги слышали звук, похожий на взрыв.
Пожилую женщину спасли ГСЧС-ники.
В Днепре упала огромная елка.
Водитель автобуса в Днепре предупредил пешеходов об автомобиле, который на…
В Днепре во время тревоги слышали звук, похожий на взрыв.
Пожилую женщину спасли ГСЧС-ники.
В Днепре упала огромная елка.
Водитель автобуса в Днепре предупредил пешеходов об автомобиле, который на скорости мчался в их сторону.
В Днепре на автовокзале обокрали мужчину.
Пострадавший в результате обстрела Каменского 29 марта скончался в больнице.
Совсем скоро украинцы смогут жениться онлайн.
В Кривом Роге в Днепропетровской области задержали мародера.
Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!