700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки

В ночь на 29 марта Днепр и область атаковали БПЛА и ракеты. Под атакой находились объекты критической инфраструктуры в Днепровском, Каменском и Криворожском районах.
Какая ситуация в области на утро 29 марта рассказал глава ОВА Сергей Лысак во время прямого эфира в телемарафоне.
По словам Лысака, более 700 тысяч человек чуть не остались без водоснабжения из-за ночных ударов. Еще более 55 жителей области были без света. Сейчас ситуация стабильная. К утру коммунальщики справились с последствиями обстрелов.
«Что касается энергетической инфраструктуры, то хотелось бы поблагодарить наших энергетиков, наших коммунальщиков, которым фактически за ночной период времени удалось стабилизировать все и сделать все, чтобы к утру люди уже были со светом, с теплом, с водой», — сказал Сергей Лысак.
Глава ОВА говорит, что ситуация со светом стабильная. Люди с электроэнергией, а вот предприятиям энергии может не хватить.
“Работаем пока в установившемся режиме. Единственное, что применимо, – это к крупным предприятиям, которые могут набрать свои обороты промышленные”, – сказал Сергей Лысак.
Из-за атаки на Днепропетровщину в нагорной части Днепра на время ограничили водоснабжение. В настоящее время вода почти у всех жителей города. Кроме этого, троллейбус №6 в Днепре изменил схему движения из-за перекрытия Южного моста.
Над областью силам ПВО удалось уничтожить 12 ракет и 12 беспилотников. Но были и попадания. В частности, есть разрушения в частном секторе на территории Каменского.
Читайте также:
Автор:
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов…
У Дніпрі чоловік зберігав у себе вдома 110 кг тротилу.
Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и…
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.
У Дніпрі чоловік зберігав у себе вдома 110 кг тротилу.
С самого утра продолжаются обстрелы Никопольского района.
Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.
Ночь 29 марта на Днепропетровщине была "горячей".
Захватите с собой зонт!
Ночь на Днепропетровщине оказалась сложной.
Днепропетровщина в ТОП областей, куда переезжают бизнесы.
На Днепропетровщине пешеходы якобы бросились под колеса авто и угнали его у водителя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!