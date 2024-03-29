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  • 700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки

700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки

Сегодня 11:50
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Цель атаки – критическая инфраструктура.

Новости Днепра про 700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки

В ночь на 29 марта Днепр и область атаковали БПЛА и ракеты. Под атакой находились объекты критической инфраструктуры в Днепровском, Каменском и Криворожском районах.

Какая ситуация в области на утро 29 марта рассказал глава ОВА Сергей Лысак во время прямого эфира в телемарафоне.

По словам Лысака, более 700 тысяч человек чуть не остались без водоснабжения из-за ночных ударов. Еще более 55 жителей области были без света. Сейчас ситуация стабильная. К утру коммунальщики справились с последствиями обстрелов.

«Что касается энергетической инфраструктуры, то хотелось бы поблагодарить наших энергетиков, наших коммунальщиков, которым фактически за ночной период времени удалось стабилизировать все и сделать все, чтобы к утру люди уже были со светом, с теплом, с водой», — сказал Сергей Лысак.

Глава ОВА говорит, что ситуация со светом стабильная. Люди с электроэнергией, а вот предприятиям энергии может не хватить.

“Работаем пока в установившемся режиме. Единственное, что применимо, – это к крупным предприятиям, которые могут набрать свои обороты промышленные”, – сказал Сергей Лысак.

Обстрел Днепра и области 29 марта – что известно?

Из-за атаки на Днепропетровщину в нагорной части Днепра на время ограничили водоснабжение. В настоящее время вода почти у всех жителей города. Кроме этого, троллейбус №6 в Днепре изменил схему движения из-за перекрытия Южного моста.

Над областью силам ПВО удалось уничтожить 12 ракет и 12 беспилотников. Но были и попадания. В частности, есть разрушения в частном секторе на территории Каменского.

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Новости Днепра про 700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атакиУкраїнська Новости Днепра про 700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атакиРусский

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