У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі

Якщо є можливість, краще зробіть трішки запасів води!

Уночі ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Через це в деяких районах Дніпра виникли перебої зі світлом.

Також стало відомо, що у зв’язку з відсутністю електропостачання на КП ДОР “Аульський водовід” припинено водопостачання на нагірній частині міста.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися:

ж/м Тополя-1,2,3,

ж/м Сокіл-1,2,

селище Мирне

селище Новоолександрівка;

селище Братське;

селище Волоське;

селище Камʼянка;

селище Аеропорт;

селище Сурсько-Литовське;

селище Ракшівка;

селище Таромське;

селище Ясне;

селище Діївка;

селище Старі Кодаки.

може спостерігатись знижений тиск у селищі Краснопілля,

просп. Науки та прилеглі вулиці до проспекту Дмитра Яворницького;

вул. Робоча;

вул. Криворізька;

вул. Незалежності та прилеглі вулиці;

просп. Олександра Поля;

просп. Богдана Хмельницького та прилеглі вулиці.

Інформацію щодо строків відновлення водопостачання буде повідомлено додатково.

Оновлено: електроживлення відновлено, триває заповнення системи. Найближчим часом поступово буде відновлюватися подача води у нагірній частині міста.

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