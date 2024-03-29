Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі

Сьогодні 07:00
просмотров

Якщо є можливість, краще зробіть трішки запасів води!

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі

Уночі ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Через це в деяких районах Дніпра виникли перебої зі світлом.

Також стало відомо, що у зв’язку з відсутністю електропостачання на КП ДОР “Аульський водовід” припинено водопостачання на нагірній частині міста.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися:

  • ж/м Тополя-1,2,3,
  • ж/м Сокіл-1,2,
  • селище Мирне
  • селище Новоолександрівка;
  • селище Братське;
  • селище Волоське;
  • селище Камʼянка;
  • селище Аеропорт;
  • селище Сурсько-Литовське;
  • селище Ракшівка;
  • селище Таромське;
  • селище Ясне;
  • селище Діївка;
  • селище Старі Кодаки.
  • може спостерігатись знижений тиск у селищі Краснопілля,
  • просп. Науки та прилеглі вулиці до проспекту Дмитра Яворницького;
  • вул. Робоча;
  • вул. Криворізька;
  • вул. Незалежності та прилеглі вулиці;
  • просп. Олександра Поля;
  • просп. Богдана Хмельницького та прилеглі вулиці.

Інформацію щодо строків відновлення водопостачання буде повідомлено додатково. 

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі

Оновлено: електроживлення відновлено, триває заповнення системи. Найближчим часом поступово буде відновлюватися подача води у нагірній частині міста. 

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі

Читайте також:

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровщина у лідерах серед областей за кількістю релокованих бізнесів
    Новини Дніпра
    Вчора 22:03
    Дніпропетровщина у лідерах серед областей за кількістю релокованих бізнесів

    Дніпропетровщина у ТОПі областей, куди переїзджають бізнеси.

    У Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водія
    Новини Дніпра
    Вчора 21:27
    У Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водія

    На Дніпропетровщині пішоходи нібито кинулися під колеса авто та викрали…

    У Дніпрі в сотнях квартир у квітні відключатимуть газ: усі адреси
    Новини Дніпра
    Вчора 20:46
    У Дніпрі в сотнях квартир у квітні відключатимуть газ: усі адреси

    У Дніпрі у квітні вимикатимуть газ.

    Стежив по дорозі додому: у Дніпрі чоловік вирвав сумку в перехожої
    Новини Дніпра
    Вчора 19:21
    Стежив по дорозі додому: у Дніпрі чоловік вирвав сумку в перехожої

    Чоловік погрожував жінку по дорозі додому.

    Наверх