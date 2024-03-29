У нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі

Уночі ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Через це в деяких районах Дніпра виникли перебої зі світлом.
Також стало відомо, що у зв’язку з відсутністю електропостачання на КП ДОР “Аульський водовід” припинено водопостачання на нагірній частині міста.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, без води залишилися:
Інформацію щодо строків відновлення водопостачання буде повідомлено додатково.
Оновлено: електроживлення відновлено, триває заповнення системи. Найближчим часом поступово буде відновлюватися подача води у нагірній частині міста.
Читайте також:
Автор:
Дніпропетровщина у ТОПі областей, куди переїзджають бізнеси.
На Дніпропетровщині пішоходи нібито кинулися під колеса авто та викрали…
У Дніпрі у квітні вимикатимуть газ.
Чоловік погрожував жінку по дорозі додому.