Дніпропетровщина у лідерах серед областей за кількістю релокованих бізнесів

Дніпропетровщина у ТОПі областей, куди переїзджають бізнеси.

Дніпро та область на третій сходинці по Україні за кількістю підприємств, які переїхали до нас після початку широкомасштабної війни – 1567. Беззаперечний лідер – Київ та Київська область.

Про це повідомляє Opendatabot.

Водночас область покинули 1816 бізнесів.

Як зазначили аналітики, маршрути релокації бізнесу між Дніпропетровщиною та Києвом входять у ТОП найпопулярніших.

Київ – Дніпропетровщина 4.1% підприємств, натомість Дніпропетровщина – Київ 4.0%.

Загалом по Україні найчастіше евакуювалися підприємства гуртової торгівлі – майже 40%.

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