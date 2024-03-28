Дніпропетровщина у лідерах серед областей за кількістю релокованих бізнесів

Дніпро та область на третій сходинці по Україні за кількістю підприємств, які переїхали до нас після початку широкомасштабної війни – 1567. Беззаперечний лідер – Київ та Київська область.
Про це повідомляє Opendatabot.
Водночас область покинули 1816 бізнесів.
Як зазначили аналітики, маршрути релокації бізнесу між Дніпропетровщиною та Києвом входять у ТОП найпопулярніших.
Київ – Дніпропетровщина 4.1% підприємств, натомість Дніпропетровщина – Київ 4.0%.
Загалом по Україні найчастіше евакуювалися підприємства гуртової торгівлі – майже 40%.
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