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У Дніпрі в сотнях квартир у квітні відключатимуть газ: усі адреси

Сьогодні 20:46
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У Дніпрі у квітні вимикатимуть газ.

Новости Днепра про У Дніпрі в сотнях квартир у квітні відключатимуть газ: усі адреси

Дніпровська філія “Газмережі” анонсувала графік відключень газу на квітень 2024 року. Причина – проведення ремонтних робіт.
 
Для проведення робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами обмежать подачу газу за такими адресами:

Дніпро

4 квітня

  • вул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а;
  • вул. Моторна, 19, 19д;
  • пров. Балканський, 68, 70, 72;
  • вул. Сухий острів, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57.
11 квітня 
  • вул. Великий Луг, 2, 6, 10, 12, 14-16, 20-22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69;
16 квітня
  • вул. Олени Пчілки, 35, 40/1, 40/2, 42, 44, 47, 47а, 48, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 54, 56;
  • вул. Нестора Махна, 41/1 ,41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55.
17 квітня 
  • вул. Некрасова, 20, 22, 24, 24а-в, 26, 30, 30а, 32, 36
24 квітня 
  • вул. Незламна, 500а, 504, 506, 508, 510а, 510, 512, 520;
  • вул. Інгульська, 300а;
  • вул. Дубовика, 5, 7, 9, 11;
  • вул. 230-ї стрілецької дивізії, 47, 50, 52, 54, 56-58, 60, 61, 67, 69.
25 квітня 
  • вул. Академіка Белелюбського, 12, 13.
29 квітня
  • вул. Берегова, 204.
  • смт Обухівка

Підгороднє

16 квітня 
  • вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8;
  • вул. Апельсинова, 1, 6;
  • вул. Лимонна, 1-5, 7;
  • вул. Мандаринова, 1-3, 7, 9;
  • с/т Ландиш, 1, 2, 4.

Газ повернуть, як тільки фахівці завершать всі роботи та перевірять обладнання у квартирах. Тож людей закликають надати доступ ремонтникам до кожного із газифікованих приміщень.

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Новости Днепра про У Дніпрі в сотнях квартир у квітні відключатимуть газ: усі адресиУкраїнська

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