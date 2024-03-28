У Дніпрі в сотнях квартир у квітні відключатимуть газ: усі адреси

У Дніпрі у квітні вимикатимуть газ.

Дніпровська філія “Газмережі” анонсувала графік відключень газу на квітень 2024 року. Причина – проведення ремонтних робіт.

Для проведення робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами обмежать подачу газу за такими адресами:

Дніпро 4 квітня вул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а;

вул. Моторна, 19, 19д;

пров. Балканський, 68, 70, 72;

вул. Сухий острів, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57. 11 квітня

вул. Великий Луг, 2, 6, 10, 12, 14-16, 20-22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69;

16 квітня вул. Олени Пчілки, 35, 40/1, 40/2, 42, 44, 47, 47а, 48, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 54, 56;

вул. Нестора Махна, 41/1 ,41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55. 17 квітня вул. Некрасова, 20, 22, 24, 24а-в, 26, 30, 30а, 32, 36

24 квітня вул. Незламна, 500а, 504, 506, 508, 510а, 510, 512, 520;

вул. Інгульська, 300а;

вул. Дубовика, 5, 7, 9, 11;

вул. 230-ї стрілецької дивізії, 47, 50, 52, 54, 56-58, 60, 61, 67, 69.

25 квітня вул. Академіка Белелюбського, 12, 13.

29 квітня вул. Берегова, 204.

смт Обухівка

Підгороднє

16 квітня вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8;

вул. Апельсинова, 1, 6;

вул. Лимонна, 1-5, 7;

вул. Мандаринова, 1-3, 7, 9;

с/т Ландиш, 1, 2, 4. Газ повернуть, як тільки фахівці завершать всі роботи та перевірять обладнання у квартирах. Тож людей закликають надати доступ ремонтникам до кожного із газифікованих приміщень.

Читайте також:

Українська

Автор: