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  • У Дніпрі проводять безкоштовні екскурсії, де можна дізнатися маловідомі факти про місто: як записатися

У Дніпрі проводять безкоштовні екскурсії, де можна дізнатися маловідомі факти про місто: як записатися

Сьогодні 12:22
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Безкоштовні екскурсії в Дніпрі проходять щотижня!

Новости Днепра про У Дніпрі проводять безкоштовні екскурсії, де можна дізнатися маловідомі факти про місто: як записатися

У Дніпрі регулярно проводять безкоштовні екскурсії для всіх охочих – як дорослих, так і дітей, де можна дізнатися маловідомі факти про наше місто.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Так, наприклад, днями пройшла екскурсія, яка була присвячена «Срібній милі». Так називають ділянку в центрі, яка тягнеться вулицями Володимира Моссаковського, Архітектора Олега Петрова та Гоголя. Назва виникла на противагу «Золотій милі», яка розташована поруч і на якій у часи Катеринослава мешкали представники вищих верств населення.

На «Срібній милі» мешкали викладачі, будівельники, дрібні чиновники. Тож можемо подивитися, як мешкав середній клас Катеринослава. На жаль, небагато зберіглось об’єктів з тих часів. Багато було знесено. Втім, на їхньому місці були збудовані сучасні та цікаві будівлі. Екскурсія це не завжди про архітектуру або пам’ятники. Часто це історії людей, які тут мешкали, — зазначив Євген Іванов, сертифікований гід, член Всеукраїнської асоціації гідів.

Зазначається, що безкоштовні екскурсії в Дніпрі відбуваються щотижня. Наступна запланована на 3 квітня. Реєстрація на неї буде відкрита 28 березня. Усю інформацію про екскурсії можна знайти на сторінках Туристичного інформаційного центру Дніпра у Facebook або Telegram. Записатися на екскурсію та отримати консультацію можна і за телефоном (067) 602-60-90.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсад ДНУ в квітні пускатимуть на вихідних двічі.

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Новости Днепра про У Дніпрі проводять безкоштовні екскурсії, де можна дізнатися маловідомі факти про місто: як записатисяУкраїнська

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