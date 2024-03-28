У Дніпрі в ботсад ДНУ в квітні пускатимуть на вихідних двічі

Ботсад ДНУ анонсував робочі суботи.

У квітні буде дві робочі суботи, повідомили співробітники ботсаду ДНУ.

Ботанічний сад працює по буднях з 9.00 до 15.00, а іноді влаштовують робочі суботи.

Як розповіла адміністрація ботсаду, кімнатні рослини можна придбати у виробничій теплиці, а деревні – продаються на парниках. Реалізація трав’янистих рослин відкритого ґрунту почнеться приблизно з середини квітня.

Також у квітні планується дві робочі суботи: 13-го та 27-го.

розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів. Нагадаємо, у ботсаду ДНУ масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон, а такожфіолетові квіти, схожі на птахів.

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