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  • Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців

Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців

Сьогодні 10:00
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Вітаємо!

Новости Днепра про Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців

З 22 до 24 березня в місті Вінчестер (Англія) проходили міжнародні змагання з бальних танців «South of England Championship».

Танцювальна пара з Дніпра – Вʼячеслав Мальцев та Камєлія Кадаєва – стала срібним призером змагань у латиноамериканській програмі.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Вітаємо наших юних зірок з таким досягненням!

Новости Днепра про Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі з карате.

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Новости Днепра про Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танцівУкраїнська

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