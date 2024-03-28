Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців

З 22 до 24 березня в місті Вінчестер (Англія) проходили міжнародні змагання з бальних танців «South of England Championship».
Танцювальна пара з Дніпра – Вʼячеслав Мальцев та Камєлія Кадаєва – стала срібним призером змагань у латиноамериканській програмі.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Вітаємо наших юних зірок з таким досягненням!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі з карате.
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