Танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців

Вітаємо!

З 22 до 24 березня в місті Вінчестер (Англія) проходили міжнародні змагання з бальних танців «South of England Championship».

Танцювальна пара з Дніпра – Вʼячеслав Мальцев та Камєлія Кадаєва – стала срібним призером змагань у латиноамериканській програмі.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Вітаємо наших юних зірок з таким досягненням!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі з карате.

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