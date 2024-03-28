Мешканців Дніпра та області попереджають про небезпечне метеоявище: збиватиме з ніг

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: сьогодні вдень у місті Дніпро та місцями по області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Прогнозується:

28 березня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12, вдень по місту Дніпро та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 0-5°С тепла, вдень 13-18°С тепла; по місту вночі 1-3°С, вдень 15-17°С тепла.

29 березня: хмарно. Дощ. Вдень можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°С, вдень 13-18°С тепла.

30 березня: мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°С, вдень 14-19°С тепла.

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