Танцевальная пара из Днепра стала серебряным призером международных соревнований по бальным танцам

С 22 по 24 марта в городе Винчестер (Англия) проходили международные соревнования по бальным танцам «South of England Championship».
Танцевальная пара из Днепра — Вячеслав Мальцев и Камелия Кадаева — стала серебряным призером соревнований в латиноамериканской программе.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Поздравляем наших юных звезд с таким достижением!
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по карате.
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