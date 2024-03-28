На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА

Уночі над Дніпропетровською областю наші оборонці збили 8 ворожих БпЛА.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, ППО працювала у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.
Дякую за чисте українське небо, вільне від російського непотребу! – додав Лисак.
Нагадаємо, вночі росіяни обстрілювали область з важкої артилерії. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь. На жаль, є постраждалі та руйнування.
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