На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА

Це працювала протиповітряна оборона!

Уночі над Дніпропетровською областю наші оборонці збили 8 ворожих БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ППО працювала у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.

Дякую за чисте українське небо, вільне від російського непотребу! – додав Лисак.

Нагадаємо, вночі росіяни обстрілювали область з важкої артилерії. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь. На жаль, є постраждалі та руйнування.

Читайте також:

Українська

Автор: