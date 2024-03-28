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На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА

Сьогодні 10:22
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Це працювала протиповітряна оборона!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА

Фото умовне.

Уночі над Дніпропетровською областю наші оборонці збили 8 ворожих БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ППО працювала у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.

Дякую за чисте українське небо, вільне від російського непотребу! – додав Лисак.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА

Нагадаємо, вночі росіяни обстрілювали область з важкої артилерії. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь. На жаль, є постраждалі та руйнування.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВАУкраїнська

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