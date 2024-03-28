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У Дніпрі “замінували” всі торгові центри: що відомо

Сьогодні 09:03
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"Мінери" знову активізувалися.

Новости Днепра про У Дніпрі

27 березня до поліції надійшло повідомлення про замінування усіх торгових центрів у Дніпрі.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці провели зовнішнє обстеження приміщень 58 торгових центрів та прилеглих територій – жодних вибухонебезпечних предметів вони не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку.

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