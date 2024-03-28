У Дніпрі “замінували” всі торгові центри: що відомо

27 березня до поліції надійшло повідомлення про замінування усіх торгових центрів у Дніпрі.
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці провели зовнішнє обстеження приміщень 58 торгових центрів та прилеглих територій – жодних вибухонебезпечних предметів вони не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку.
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Александра Лучка
Автор:
Помітили підозрілі чи небезпечні предмети - телефонуйте "101" чи "102"!
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