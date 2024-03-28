На Днепропетровщине ночью прогремело 8 взрывов: комментарий ОВА

Напомним, ночью россияне обстреливали область из тяжелой артиллерии. Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.

Спасибо за чистое украинское небо, свободное от российского хлама! — добавил Лысак.

По его словам, ПВО работала в Днепровском, Никопольском и Каменском районах.

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