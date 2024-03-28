Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування - Днепр Инфо
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування
просмотров
Сегодня 07:56

Увечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Чотири рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.

У результаті атак пошкоджені готель, 4 приватні будинки, авто. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Зачепило й лінію електропередач.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнуванняУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Мешканців Дніпра та області попереджають про небезпечне метеоявище: збиватиме з ніг
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:00
    Мешканців Дніпра та області попереджають про небезпечне метеоявище: збиватиме з ніг

    Будьте обережні!

    На Дніпропетровщині біля річки Оріль викинули купу мертвих свиней
    Новини Дніпра
    Вчера 20:47
    На Дніпропетровщині біля річки Оріль викинули купу мертвих свиней

    У Дніпропетровській області знайшли купу кинутих мертвих свиней.

    На Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку
    Новини Дніпра
    Вчера 13:47
    На Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку

    Слідчі повідомили 30-річному чоловіку про підозру.

    На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам’яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій
    Новини Дніпра
    Вчера 13:09
    На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам’яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій

    На Дніпропетровщині змінять назви залізничних станцій та пам'яток природи.