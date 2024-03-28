Чотири рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.
У результаті атак пошкоджені готель, 4 приватні будинки, авто. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Зачепило й лінію електропередач.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Читайте також:
Будьте обережні!
У Дніпропетровській області знайшли купу кинутих мертвих свиней.
Слідчі повідомили 30-річному чоловіку про підозру.
На Дніпропетровщині змінять назви залізничних станцій та пам'яток природи.