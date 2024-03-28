Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Увечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Дніпропетровщину.

Чотири рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.

У результаті атак пошкоджені готель, 4 приватні будинки, авто. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Зачепило й лінію електропередач.

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