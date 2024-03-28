Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Сьогодні 11:43
просмотров

У водія вилучили транспортний засіб.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Учора, 27 березня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького патрульні помітили водія мотоцикла Yamaha RM17, що порушував правила дорожнього руху. Його зупинили.

Під час спілкування з кермувальником та перевірки транспортного засобу поліцейські з’ясували, що номерний знак двоколісного йому не належить. Інспектори також перевірили VIN-код транспортного засобу. З’ясувалося, що вказаний мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполом як викрадений.

Про це повідомили у патрульній поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила вказаний транспортний засіб.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали.

Читайте також:

Новости Днепра про Вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує ІнтерполУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпропетровській області масово прокидаються змії та гадюки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Дніпропетровській області масово прокидаються змії та гадюки

    З настанням тепла почали прокидатися змії.

    На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    На Дніпропетровщині вночі пролунало 8 вибухів: коментар ОВА

    Це працювала протиповітряна оборона!

    Мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:34
    Мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали

    43-річний мешканець Дніпра зберігав у себе вдома пістолет, гранату Ф-1, запал…

    Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:56
    Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

    Увечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Дніпропетровщину.

    Наверх