Вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Учора, 27 березня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького патрульні помітили водія мотоцикла Yamaha RM17, що порушував правила дорожнього руху. Його зупинили.
Під час спілкування з кермувальником та перевірки транспортного засобу поліцейські з’ясували, що номерний знак двоколісного йому не належить. Інспектори також перевірили VIN-код транспортного засобу. З’ясувалося, що вказаний мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполом як викрадений.
Про це повідомили у патрульній поліції.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила вказаний транспортний засіб.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали.
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