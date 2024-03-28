Вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол

У водія вилучили транспортний засіб.

Учора, 27 березня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького патрульні помітили водія мотоцикла Yamaha RM17, що порушував правила дорожнього руху. Його зупинили.

Під час спілкування з кермувальником та перевірки транспортного засобу поліцейські з’ясували, що номерний знак двоколісного йому не належить. Інспектори також перевірили VIN-код транспортного засобу. З’ясувалося, що вказаний мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполом як викрадений.

Про це повідомили у патрульній поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила вказаний транспортний засіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали.

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