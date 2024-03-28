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Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліції

Сьогодні 14:27
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Учора, 27 березня, на спецлінію "102" повідомили про стрілянину у Самарському районі Дніпра. На місце оперативно прибули патрульні.

Новости Днепра про Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліції

Як з’ясувалося, у заявника з невідомим стався конфлікт. Заявник мав ушкодження голови та ноги, а його матір швидка госпіталізувала з ушкодженням черевної порожнини.

Новости Днепра про Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліції

Потерпілий вказав на громадянина, який, за його словами, стріляв в нього та його матір із предмета, схожого на пістолет.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Вказаного чоловіка затримали. Патрульні обстежили прилеглу територію і виявили гільзу, а в лісосмузі неподалік сам предмет, схожий на пістолет, з якого, ймовірно, стріляв громадянин.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила виявлені речі у присутності понятих. Громадянина доставили до відділку поліції. Його затримали в порядку ст.208 КПК, – зазначили у поліції.

Новости Днепра про Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліції

Новости Днепра про Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працював шпигун ФСБ.

Читайте також:

Новости Днепра про Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліціїУкраїнська

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