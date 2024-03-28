Стрілянина у Самарському районі Дніпра: є постраждалі, що кажуть у поліції

Як з’ясувалося, у заявника з невідомим стався конфлікт. Заявник мав ушкодження голови та ноги, а його матір швидка госпіталізувала з ушкодженням черевної порожнини.
Потерпілий вказав на громадянина, який, за його словами, стріляв в нього та його матір із предмета, схожого на пістолет.
Про це повідомили у патрульній поліції.
Вказаного чоловіка затримали. Патрульні обстежили прилеглу територію і виявили гільзу, а в лісосмузі неподалік сам предмет, схожий на пістолет, з якого, ймовірно, стріляв громадянин.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила виявлені речі у присутності понятих. Громадянина доставили до відділку поліції. Його затримали в порядку ст.208 КПК, – зазначили у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працював шпигун ФСБ.
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