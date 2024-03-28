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В Днепре в сотнях квартир в апреле будут отключать газ: все адреса

Сегодня 20:46
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В Днепре в апреле будут выключать газ.

Новости Днепра про В Днепре в сотнях квартир в апреле будут отключать газ: все адреса

Днепровский филиал «Газсети» анонсировал график отключений газа на апрель 2024 года. Причина – проведение ремонтных работ.

Для проведения работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами ограничат подачу газа по следующим адресам:

Днепр

4 апреля

ул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а;
ул. Моторная, 19, 19д;
пров. Балканский, 68, 70, 72;
ул. Сухой остров, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57.

11 апреля

ул. Большой Луг, 2, 6, 10, 12, 14-16, 20-22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69;
16 апреля
ул. Елены Пчелки, 35, 40/1, 40/2, 42, 44, 47, 47а, 48, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 54, 56;
ул. Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55.

17 апреля

ул. Некрасова, 20, 22, 24, 24а-в, 26, 30, 30а, 32, 36

24 апреля

ул. Несокрушимая, 500а, 504, 506, 508, 510а, 510, 512, 520;
ул. Ингульская, 300а;
ул. Дубовика, 5, 7, 9, 11;
ул. 230-й стрелковой дивизии, 47, 50, 52, 54, 56-58, 60, 61, 67, 69.

25 апреля

ул. Академика Белелюбского, 12, 13.

29 апреля

ул. Береговая, 204.
пгт Обуховка

Подгородное

16 апреля

ул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8;
ул. Апельсиновая, 1, 6;
ул. Лимонная, 1-5, 7;
ул. Мандариновой, 1-3, 7, 9;
с/т Ландыш, 1, 2, 4.

Газ вернут, как только специалисты завершат все работы и проверят оборудование в квартирах. Люди призывают предоставить доступ ремонтникам к каждому из газифицированных помещений.

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Новости Днепра про В Днепре в сотнях квартир в апреле будут отключать газ: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в сотнях квартир в апреле будут отключать газ: все адресаРусский

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