В Днепре в сотнях квартир в апреле будут отключать газ: все адреса

Газ вернут, как только специалисты завершат все работы и проверят оборудование в квартирах. Люди призывают предоставить доступ ремонтникам к каждому из газифицированных помещений.

Для проведения работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами ограничат подачу газа по следующим адресам:

В Днепре в апреле будут выключать газ.

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