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У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментарі

Сьогодні 06:10
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Ніч на Дніпропетровщині виявилася складною.

Новости Днепра про У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментарі

Від 1:51 оголошено тривогу, в області пролунала серія вибухів.

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Внаслідок атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.

Основна ціль ворога – наші люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення. Бережіть себе. Ми все подолаємо! – написав Лисак.

Будь ласка, до відбою – будьте у безпечних місцях!

Оновлено: 6:13 – відбій!  

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Новости Днепра про У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментаріУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментаріРусский

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