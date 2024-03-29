У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментарі

Від 1:51 оголошено тривогу, в області пролунала серія вибухів.
Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Внаслідок атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.
Основна ціль ворога – наші люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення. Бережіть себе. Ми все подолаємо! – написав Лисак.
Будь ласка, до відбою – будьте у безпечних місцях!
Оновлено: 6:13 – відбій!
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