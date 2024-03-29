В Днепре и области прогремела серия взрывов: первые официальные комментарии

С 1:51 объявлена тревога, в области прогремела серия взрывов.
Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. В результате атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Основная цель врага — наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения. Берегите себя. Мы все преодолеем! — написал Лысак.
Пожалуйста, до отбоя — будьте в безопасных местах!
Обновлено: 6:13 — отбой!
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