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В Днепре и области прогремела серия взрывов: первые официальные комментарии

Сегодня 06:10
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Ночь на Днепропетровщине оказалась сложной.

Новости Днепра про В Днепре и области прогремела серия взрывов: первые официальные комментарии

С 1:51 объявлена тревога, в области прогремела серия взрывов.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. В результате атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Основная цель врага — наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения. Берегите себя. Мы все преодолеем! — написал Лысак.

Пожалуйста, до отбоя — будьте в безопасных местах!

Обновлено: 6:13 — отбой!

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Новости Днепра про В Днепре и области прогремела серия взрывов: первые официальные комментарииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области прогремела серия взрывов: первые официальные комментарииРусский

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