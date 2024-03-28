В Днепропетровской области пешеходы, которых едва не сбили, угнали авто у водителя

На Днепропетровщине пешеходы якобы бросились под колеса авто и угнали его у водителя.

Вблизи Никополя задержали угонщиков авто.

Как сообщили в Нацполиции, вечером 26 марта к стражам порядка обратился 52-летний мужчина, который сообщил, что у него украли авто. Пострадавший рассказал, что в этот вечер два пешехода чуть не попали под колеса его автомобиля. Когда он остановился и вышел, между ними произошел конфликт.

В это время один из прохожих, которых чуть не сбил мужчина, сел в чужой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители приступили к поискам украденного автомобиля, привлекая наряды полиции. Впоследствии на одной из улиц города Марганец патрульные заметили поврежденный автомобиль, наехавший на дорожный знак и стоявший на обочине дороги.

Как оказалось, это был угонщик авто, которого искали полицейские. Водитель, увидев правоохранителей, пытался скрыться, однако его задержали.

27 марта фигуранту сообщили о подозрении по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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