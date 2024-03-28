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  • У Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водія

У Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водія

Сьогодні 21:27
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На Дніпропетровщині пішоходи нібито кинулися під колеса авто та викрали його у водія.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водія

Поблизу Нікополя затримали викрадачів авто. 

Як повідомили в Нацполіції, увечері 26 березня до правоохоронців звернувся 52-річний чоловік, який повідомив, що у нього вкрали авто. Потерпілий розповів, що цього вечора двоє пішоходів мало не потрапили під колеса його автомобіля. Коли він зупинився та вийшов, між ними відбувся конфлікт.

У цей час один з перехожих, яких ледь не збив чоловік, сів у чужий автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці розпочали пошуки вкраденої автівки, залучивши наряди поліції. Згодом на одній із вулиць міста Марганець патрульні помітили пошкоджений автомобіль, який наїхав на дорожній знак та стояв на узбіччі дороги.

Як виявилося, це був викрадач авто, якого шукали поліціянти. Водій, побачивши правоохоронців, намагався втекти, однак його затримали.

27 березня фігуранту повідомили про підозру за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водіяУкраїнська

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