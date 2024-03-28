Днепропетровщина в лидерах среди областей по количеству релокированных бизнесов

Днепропетровщина в ТОП областей, куда переезжают бизнесы.

Днепр и область на третьей строчке по Украине по количеству предприятий, которые переехали к нам после начала широкомасштабной войны – 1567. Безоговорочный лидер – Киев и Киевская область.

Об этом сообщает Opendatabot.

В то же время область покинули 1816 бизнесов.

Как отметили аналитики, маршруты релокации бизнеса между Днепропетровщиной и Киевом входят в ТОП самых популярных.

Киев – Днепропетровщина 4.1% предприятий, в то же время Днепропетровщина – Киев 4.0%.

В целом по Украине чаще всего эвакуировались предприятия оптовой торговли – почти 40%.

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