В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали

Если есть возможность, лучше сделайте немного запасов воды!

Ночью враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Из-за этого в некоторых районах Днепра возникли перебои со светом.

Также стало известно, что в связи с отсутствием электроснабжения на КП ДОС «Аульский водовод» прекращено водоснабжение на нагорной части города.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, без воды остались:

ж/м Тополь-1,2,3,

ж/м Сокол-1,2,

поселок Мирный,

поселок Новоалександровка;

поселок Братское;

поселок Волосское;

поселок Каменка;

поселок Аэропорт;

поселок Сурско-Литовское;

поселок Ракшевка;

поселок Таромское;

поселок Ясное;

поселок Диевка;

поселок Старые Кодаки.

может наблюдаться пониженное давление в поселке Краснополье,

просп. Науки и прилегающие улицы к проспекту Дмитрия Яворницкого;

ул. Рабочая;

ул. Криворожская;

ул. Независимости и прилегающие улицы;

просп. Александра Поля;

просп. Богдана Хмельницкого и прилегающие улицы.

Информация о сроках восстановления водоснабжения будет сообщена дополнительно.

Обновлено: электропитание восстановлено, продолжается заполнение системы. В ближайшее время постепенно будет восстанавливаться подача воды в нагорной части города.

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