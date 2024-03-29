В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали

Ночью враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Из-за этого в некоторых районах Днепра возникли перебои со светом.
Также стало известно, что в связи с отсутствием электроснабжения на КП ДОС «Аульский водовод» прекращено водоснабжение на нагорной части города.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, без воды остались:
Информация о сроках восстановления водоснабжения будет сообщена дополнительно.
Обновлено: электропитание восстановлено, продолжается заполнение системы. В ближайшее время постепенно будет восстанавливаться подача воды в нагорной части города.
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