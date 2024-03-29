Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали

Сегодня 07:00
просмотров

Если есть возможность, лучше сделайте немного запасов воды!

Новости Днепра про В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали

Ночью враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Из-за этого в некоторых районах Днепра возникли перебои со светом.

Также стало известно, что в связи с отсутствием электроснабжения на КП ДОС «Аульский водовод» прекращено водоснабжение на нагорной части города.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, без воды остались:

  • ж/м Тополь-1,2,3,
  • ж/м Сокол-1,2,
  • поселок Мирный,
  • поселок Новоалександровка;
  • поселок Братское;
  • поселок Волосское;
  • поселок Каменка;
  • поселок Аэропорт;
  • поселок Сурско-Литовское;
  • поселок Ракшевка;
  • поселок Таромское;
  • поселок Ясное;
  • поселок Диевка;
  • поселок Старые Кодаки.
  • может наблюдаться пониженное давление в поселке Краснополье,
  • просп. Науки и прилегающие улицы к проспекту Дмитрия Яворницкого;
  • ул. Рабочая;
  • ул. Криворожская;
  • ул. Независимости и прилегающие улицы;
  • просп. Александра Поля;
  • просп. Богдана Хмельницкого и прилегающие улицы.

Информация о сроках восстановления водоснабжения будет сообщена дополнительно.

Новости Днепра про В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали

Обновлено: электропитание восстановлено, продолжается заполнение системы. В ближайшее время постепенно будет восстанавливаться подача воды в нагорной части города.

Новости Днепра про В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали

Читайте также:

Новости Днепра про В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: деталиУкраїнська Новости Днепра про В нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: деталиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК
    Новости Днепра
    Сегодня 15:41
    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК

    В Днепре и области могут отключать электроэнергию.

    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано
    Новости Днепра
    Сегодня 15:03
    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

    На месте работает полиция.

    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре

    Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…

    Ремонт трамвайных переездов на проспекте Хмельницкого в Днепре: когда завершатся работы
    Новости Днепра
    Сегодня 14:29
    Ремонт трамвайных переездов на проспекте Хмельницкого в Днепре: когда завершатся работы

    В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на…

    Последние новости

    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК
    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК

    В Днепре и области могут отключать электроэнергию.

    Сегодня 15:41
    5
    просмотров
    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано
    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

    На месте работает полиция.

    Сегодня 15:03
    9
    просмотров
    Не хотели «выписываться»: двое мужчин подрались в медучреждении Кривого Рога, один из них — в реанимации
    Не хотели «выписываться»: двое мужчин подрались в медучреждении Кривого Рога, один из них — в реанимации

    В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.

    Сегодня 14:54
    просмотров
    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре
    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре

    Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…

    Сегодня 14:46
    2
    просмотров
    Ремонт трамвайных переездов на проспекте Хмельницкого в Днепре: когда завершатся работы
    Ремонт трамвайных переездов на проспекте Хмельницкого в Днепре: когда завершатся работы

    В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.

    Сегодня 14:29
    4
    просмотров
    В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует
    В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует

    Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.

    Сегодня 14:07
    3
    просмотров
    Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать
    Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать

    Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.

    Сегодня 13:35
    2
    просмотров
    Необычные деревянные дома в Днепре: история их появления (ФОТО)
    Необычные деревянные дома в Днепре: история их появления (ФОТО)

    На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.

    Сегодня 12:34
    4
    просмотров
    Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха
    Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха

    В Днепре мужчина хранил у себя дома 110 кг тротила.

    Сегодня 12:28
    2
    просмотров
    700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки
    700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки

    Цель атаки – критическая инфраструктура.

    Сегодня 11:50
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх