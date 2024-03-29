У Дніпрі перекрили Південний міст: є зміни у роботі громадського транспорту

Важлива інформація!

У Дніпрі через перекриття Південного мосту є зміни у роботі громадського транспорту.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Так, рух тролейбусів №6 організовано за зміненою схемою: вул. Королеви Єлизавети ІІ – Центральний міст – вул. Сонячна Набережна – Усть-Самарський міст – вул. Гаванська – вул. 20-річчя Перемоги.

Важливо: тролейбуси курсують без заїзду на вул. Набережна Перемоги та площу Соборну!

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у нагірній частині Дніпра припинено водопостачання: деталі.

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