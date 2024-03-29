Показали перші кадри з місця атаки на приватний сектор у Кам’янському: є поранені (ФОТО)

Ніч 29 березня на Дніпропетровщині була "гарячою".

Бомбити Дніпропетровщину росіяни почали ще з вечора 28 березня. Розпочалося все з “шахедів” та продовжилося ракетами. Під удар потрапили Кам’янське та район.

У ДСНС та прокуратурі показали руйнування у Кам’янському після масованої атаки. Крім об’єкта критичної інфраструктури, уразили також приватний сектор.

Внаслідок удару виникло займання дачного будинку та двох автомобілів. Зруйновано 3 дачні будинки та ще 4 пошкоджено.

За даними прокуратури, у ніч на 29 березня 2024 року ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та БпЛА. Пошкоджені енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік.

Найбільше постраждалих саме у Кам’янському – поранено п’ятьох місцевих жителів, серед них – 5-річна дівчинка. Пошкоджено дачні будинки та автівки містян. У ДСНС та прокуратурі показали кадри з місця атаки на приватний сектор у Кам’янському.

Зауважимо, над областю силам ППО вдалося знищити 24 повітряні цілі – 12 ракет та 12 безпілотників.

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