700 тисяч без води та 50 тисяч без світла: Лисак про ситуацію в Дніпрі та області після нічної атаки

Ціль атаки - критична інфраструктура.

У ніч на 29 березня Дніпро та область атакувати БпЛА та ракетами. Під атакою були об’єкти критичної інфраструктури в Дніпровському, Кам’янському та Криворізькому районах.

Яка ситуація в області станом на ранок 29 березня розповів очільник ОВА Сергій Лисак під час прямого етеру в телемарафоні.

За словами Лисака, понад 700 тисяч людей ледь не залишилися без водопостачання через нічні удари. Ще понад 55 жителів області були без світла. Нині ситуація стабільна. До ранку комунальники впоралися з наслідками обстрілів.

“Що стосується енергетичної інфраструктури, то хотілось би подякувати нашим енергетикам, нашим комунальникам, яким фактично за нічний період часу вдалося стабілізувати все і зробити все, щоб на ранок люди вже були зі світлом, з теплом, з водою”, – сказав Сергій Лисак.

Очільник ОВА каже, що ситуація зі світлом стабільна. Люди з електроенергією, а ось підприємствам енергії може не вистачити.

“Працюємо поки в сталому режимі. Єдине, що може бути застосовано, – це до великих підприємств, які можуть набрати свої оберти промислові”, – сказав Сергій Лисак.

Обстріл Дніпра та області 29 березня – що відомо?

Через атаку на Дніпропетровщину у нагірній частині Дніпра на деякий час обмежили водопостачання. Нині вода є майже у всіх мешканців міста. Крім цього, тролейбус №6 у Дніпрі змінив схему руху через перекриття Південного мосту.

Над областю силам ППО вдалося знищити 12 ракет та 12 безпілотників. Але були і влучання. Зокрема, є руйнування в приватному секторі на території Кам’янського.

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