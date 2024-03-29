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  • Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

Сьогодні 07:58
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Уночі ворог знову масовано атакував Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

Сили ППО збили над областю 10 безпілотників – у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам’янському районах. Над Дніпром знищили 4 ракети.

На жаль, є і влучання. Пошкоджені кілька енергетичних об’єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, у Кам’янському ворог потрощив дачний кооператив. Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі. Наразі відомо про п’ятьох поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – “важкий”.

Новости Днепра про Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

Новости Днепра про Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

Новости Днепра про Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

Не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку на Нікополь, яка сталася вчора надвечір, пошкоджений санаторій, 3 приватні будинки, господарські споруди. Вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі, – додав Лисак.

Зазначимо, в “Укренерго” повідомили, що через ворожу атаку на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла.

Новости Днепра про Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждалі

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Новости Днепра про Над Дніпром та областю знищили 4 ракети та 10 безпілотників, але є влучання та постраждаліУкраїнська

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