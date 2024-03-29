Над Днепром и областью уничтожили 24 воздушные цели, но есть попадания и пострадавшие

Ночью враг снова массированно атаковал Днепропетровскую область.

Силы ПВО сбили над областью 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили 4 ракеты (далее есть уточненная информация).

К сожалению, есть и попадания. Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, в Каменском враг разбил дачный кооператив. Разрушены 3 дачных дома, еще 4 — повреждены. Изуродованы автомобили. Известно о пяти раненых. Среди них — 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Будет лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них — «тяжелый».

Не прекращается и террор Никопольщины. Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера вечером, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Ночью враг ударил по Марганецкой громаде и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целы, — добавил Лысак.

Отметим, в «Укрэнерго» сообщили, что из-за вражеской атаки на Днепропетровщине применены аварийные отключения света.

Обновлено: по уточненной информации, всего в течение ночи и под утро наши защитники уничтожили над областью 24 воздушные цели. По 12 ракет и беспилотников.

Работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах. Спасибо! — уточнил Лысак.

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