Над Днепром и областью уничтожили 24 воздушные цели, но есть попадания и пострадавшие

Силы ПВО сбили над областью 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили 4 ракеты (далее есть уточненная информация).
К сожалению, есть и попадания. Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, в Каменском враг разбил дачный кооператив. Разрушены 3 дачных дома, еще 4 — повреждены. Изуродованы автомобили. Известно о пяти раненых. Среди них — 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Будет лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них — «тяжелый».
Не прекращается и террор Никопольщины. Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера вечером, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Ночью враг ударил по Марганецкой громаде и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целы, — добавил Лысак.
Отметим, в «Укрэнерго» сообщили, что из-за вражеской атаки на Днепропетровщине применены аварийные отключения света.
Обновлено: по уточненной информации, всего в течение ночи и под утро наши защитники уничтожили над областью 24 воздушные цели. По 12 ракет и беспилотников.
Работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах. Спасибо! — уточнил Лысак.
Читайте также:
Автор:
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение…
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.
Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.
Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.
В Днепре мужчина хранил у себя дома 110 кг тротила.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!