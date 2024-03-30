Зникнення Майора: у Дніпрі всім містом шукали бойового пса-талісмана, який загубився на вокзалі

Нещодавно на вокзалі Дніпра загубився пес Майор, який їхав разом із військовими з Донеччини. Собака вибіг з поїзда погуляти під час зупинки, але встиг вчасно повернутися. Бійці були змушені поїхати без нього.
Майор – їхній талісман та найкращий друг. Ні пес, ні бійці один без одного не можуть. Аби повернути зниклого песика, військові опублікували у тематичній спільноті з пошуку тварин допис, де попросили місцевих допомогти знайти Майора.
Допис набрав понад 6 тисяч поширень. Згодом бійці повідомили, що Майора вдалося знайти. Песика помітили в одному з під’їздів поблизу вокзалу, де він ховався від холоду та шукав їжу.
Нині Майор вже відправився у дорогу зі своїми господарями із ЗСУ. Бійці опублікували фотодоказ.
Нагадаємо, у Дніпрі старенькій качечці шукають родину. Зараз вона на перетримці, де інші качечки довго не живуть. Качечка дуже любить компанію, каже тимчасова господарка пташки. Сподіваємося, Даринці пощастить так, як і Майору.
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