Зникнення Майора: у Дніпрі всім містом шукали бойового пса-талісмана, який загубився на вокзалі

Зворушлива історія загубленого песика.

Нещодавно на вокзалі Дніпра загубився пес Майор, який їхав разом із військовими з Донеччини. Собака вибіг з поїзда погуляти під час зупинки, але встиг вчасно повернутися. Бійці були змушені поїхати без нього.

Майор – їхній талісман та найкращий друг. Ні пес, ні бійці один без одного не можуть. Аби повернути зниклого песика, військові опублікували у тематичній спільноті з пошуку тварин допис, де попросили місцевих допомогти знайти Майора.

Допис набрав понад 6 тисяч поширень. Згодом бійці повідомили, що Майора вдалося знайти. Песика помітили в одному з під’їздів поблизу вокзалу, де він ховався від холоду та шукав їжу.

Нині Майор вже відправився у дорогу зі своїми господарями із ЗСУ. Бійці опублікували фотодоказ.

Нагадаємо, у Дніпрі старенькій качечці шукають родину. Зараз вона на перетримці, де інші качечки довго не живуть. Качечка дуже любить компанію, каже тимчасова господарка пташки. Сподіваємося, Даринці пощастить так, як і Майору.

Читайте також:

Українська

Автор: