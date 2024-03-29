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Не для їжі, а для душі: у Дніпрі старенькій качечці шукають родину

Сьогодні 20:03
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У Дніпрі шукають родину для качечки.

Новости Днепра про Не для їжі, а для душі: у Дніпрі старенькій качечці шукають родину

Несподіване оголошення з’явилося у Facebook-спільнотах Дніпра.

Люди шукають родину для … качечки.

Нових господарів обирають для старенької качки на ім’я Даринка. Так сталося, що 5-річна пташка втратила господарів, у яких вона жила, як домашня тварина.

Тож її долею наразі опікуються волонтери, які звертаються до дніпрян у соцмережах. Зараз Даринка на перетримці, де інші качечки довго не живуть. Качечка дуже любить компанію, каже тимчасова господарка Даринки.

Зовсім скоро Даринку потрібно забирати, але зовсім нікуди.

Можливо, хтось знає, куди можна прилаштувати дівчинку. Можливо, є люди, у яких живуть такі птахи не для їжі. Контакти: 0673988327

Новости Днепра про Не для їжі, а для душі: у Дніпрі старенькій качечці шукають родину

Нагадаємо, у Дніпрі домашніми бувають не тільки качки, а й гуси. Раніше на вулиці помітили жінку, яка вигулювала гусака. 

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Новости Днепра про Не для їжі, а для душі: у Дніпрі старенькій качечці шукають родинуУкраїнська

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