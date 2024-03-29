Скоростной City Express будет курсировать из Днепра еще в одном направлении

Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.

«Укрзализныця» добавляет новые сообщения агломерации Днепра к проекту пригородного поезда. Раньше электричка ехала только к Каменскому и обратно. С сегодняшнего дня, 29 марта, модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать в сообщении Каменское – Днепр – Синельниково.

Поезда будут останавливаться на станциях Нижнеднепровск, Ксеневка, Игрень, Синельниково-2 и других промежуточных.

Первые утренние рейсы стартуют с Днепра до станции Синельниково в 05:30, с Каменского в Днепр и Синельниково в 05:42, с Днепра в Каменский в 05:14, и из Синельникова в Днепр в 05:49.

В течение дня из Каменского до станции Синельниково через Днепр будут отправляться четыре рейса: два со станции Синельниково в Каменское через Днепр, три в направлении Днепр — Синельниково и пять в обратном направлении.

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