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Швидкісний City Express курсуватиме з Дніпра ще в одному напрямку

Сьогодні 11:05
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Нові електропоїзди курсуватимуть з Дніпра до Кам'янського, Синельниково і назад.

Новости Днепра про Швидкісний City Express курсуватиме з Дніпра ще в одному напрямку

“Укрзалізниця” додає нові сполучення агломерації Дніпра до проєкту приміського потягу. Раніше електричка їхала лише до Кам’янського і назад. Відсьогодні, 29 березня, модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське – Дніпро – Синельникове.

Поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49. 

Протягом дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться чотири рейси: два зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, три у напрямку Дніпро — Синельникове та пʼять у зворотному напрямку.

Новости Днепра про Швидкісний City Express курсуватиме з Дніпра ще в одному напрямку

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