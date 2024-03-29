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Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха

Сегодня 12:28
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У Дніпрі чоловік зберігав у себе вдома 110 кг тротилу.

Новости Днепра про Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха

У 51-летнего днепрянина обнаружили 110 кг пороха. Взрывоопасное вещество местный житель хранил в своей квартире в Шевченковском районе, сообщили в Нацполиции. Известно, что мужчина все это добро держал для продажи.

Санкционированный обыск в квартире днепрянина прошел 27 марта. Кроме взрывчатки, дома у подозреваемого нашли 1,1 тыс. патронов разного калибра. Изъяли также картонные коробки, внутри которых хранились пластиковые банки со взрывчатым веществом.

В ходе досудебного расследования сотрудники уголовного розыска установили, что взрывное вещество и патроны мужчина хранил с целью дальнейшей продажи. Сейчас выясняются каналы получения опасных веществ, говорится в сообщении.

Мужчину задержали. В настоящее время правоохранители ищут куда подозреваемый сбывал прах и патроны.

Новости Днепра про Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха

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