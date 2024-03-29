Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха

У 51-летнего днепрянина обнаружили 110 кг пороха. Взрывоопасное вещество местный житель хранил в своей квартире в Шевченковском районе, сообщили в Нацполиции. Известно, что мужчина все это добро держал для продажи.
Санкционированный обыск в квартире днепрянина прошел 27 марта. Кроме взрывчатки, дома у подозреваемого нашли 1,1 тыс. патронов разного калибра. Изъяли также картонные коробки, внутри которых хранились пластиковые банки со взрывчатым веществом.
В ходе досудебного расследования сотрудники уголовного розыска установили, что взрывное вещество и патроны мужчина хранил с целью дальнейшей продажи. Сейчас выясняются каналы получения опасных веществ, говорится в сообщении.
Мужчину задержали. В настоящее время правоохранители ищут куда подозреваемый сбывал прах и патроны.
Читайте также:
Автор:
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов…
Цель атаки – критическая инфраструктура.
Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и…
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.
Цель атаки – критическая инфраструктура.
С самого утра продолжаются обстрелы Никопольского района.
Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.
Ночь 29 марта на Днепропетровщине была "горячей".
Захватите с собой зонт!
Ночь на Днепропетровщине оказалась сложной.
Днепропетровщина в ТОП областей, куда переезжают бизнесы.
На Днепропетровщине пешеходы якобы бросились под колеса авто и угнали его у водителя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!