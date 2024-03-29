Житель Дніпра тримав у своїй квартирі 110 кг пороху

У 51-річного дніпрянина знайшли 110 кг пороху. Вибухонебезпечну речовину місцевий мешканець зберігав у своїй квартирі в Шевченківському районі, повідомили в Нацполіції. Відомо, що чоловік усе це добро тримав для продажу.
Санкціонований обшук у квартирі дніпрянина відбувся 27 березня. Крім вибухівки, вдома в підозрюваного знайшли 1,1 тис. патронів різного калібру. Вилучили також картонні коробки, всередині яких зберігалися пластикові банки з вибуховою речовиною.
У ході досудового розслідування співробітники карного розшуку встановили, що вибухову речовину та патрони чоловік зберігав з метою подальшого продажу. Зараз з’ясовуються канали отримання небезпечних речовин, – йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали. Наразі правоохоронці шукають куди підозрюваний збував порох та патрони.
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