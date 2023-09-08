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  • Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

Сегодня 10:26
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В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую бросили на произвол судьбы в закрытой квартире.

Новости Днепра про Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

Об этом сообщила зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Кошка Дана жила вместе с женщиной, страдавшей алкоголизмом. Недавно хозяйка скончалась от болезни. Ребенка, который жил с ней забрали, а домашнее животное оставили одного в закрытой квартире.

От отчаяния кошка хотела прыгнуть с 9 этажа, но соседи заметившие животное пытались покормить и напоить его.

Сколько дней четырехлапая провела в одиночестве без воды и еды неизвестно. Как рассказала Ольга, она случайно оказалась у дома в тот момент, когда родственники умершей хозяйки вынесли кошку из квартиры и собирались забрать в ветклинику, чтобы усыпить ее.

Ольга забрала бедняжку под свою защиту. Однако на этом несчастья не закончились. У кошки на животе выросли опухоли, нуждавшиеся в срочном лечении. Ветеринары предполагают, что животное избивали и это спровоцировало болезнь, ведь все органы получили травматические повреждения. Дане сделали операцию в долг, но теперь нужны средства, чтобы долечить беднягу и поставить на ноги.

Если у вас есть возможность помочь бедной кошке Дане, сделать это можно по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішки Дани”
 

Новости Днепра про Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

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Новости Днепра про Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартиреУкраїнська Новости Днепра про Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартиреРусский

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