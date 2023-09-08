Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

Об этом сообщила зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
Кошка Дана жила вместе с женщиной, страдавшей алкоголизмом. Недавно хозяйка скончалась от болезни. Ребенка, который жил с ней забрали, а домашнее животное оставили одного в закрытой квартире.
От отчаяния кошка хотела прыгнуть с 9 этажа, но соседи заметившие животное пытались покормить и напоить его.
Сколько дней четырехлапая провела в одиночестве без воды и еды неизвестно. Как рассказала Ольга, она случайно оказалась у дома в тот момент, когда родственники умершей хозяйки вынесли кошку из квартиры и собирались забрать в ветклинику, чтобы усыпить ее.
Ольга забрала бедняжку под свою защиту. Однако на этом несчастья не закончились. У кошки на животе выросли опухоли, нуждавшиеся в срочном лечении. Ветеринары предполагают, что животное избивали и это спровоцировало болезнь, ведь все органы получили травматические повреждения. Дане сделали операцию в долг, но теперь нужны средства, чтобы долечить беднягу и поставить на ноги.
Если у вас есть возможность помочь бедной кошке Дане, сделать это можно по реквизитам ниже.
Читайте также:
Автор:
Учебный год только начался...
Будьте внимательны за рулем!
Более недели назад произошла резонансная стрельба в Днепре с участием…
В Центральном районе Днепра горожане самовольно строили дорогу в магазин.
Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.
Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв - в регионе как раз была тревога.
В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.
32 семьи военнослужащих Днепропетровщины получили квартиры в новом доме. Среди новоселов 12 офицеров и 20 сержантов и солдат.
Учебный год только начался...
Будьте внимательны за рулем!
Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.
Еще есть время зарядить телефон!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Более недели назад произошла резонансная стрельба в Днепре с участием патрульных. Подозреваемый страж порядка находится под круглосуточным домашним арестом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!