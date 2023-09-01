Поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людей

У селищі Олександрівка чотирьох людей покусала скажена кішка.

Усім вже зробили щеплення. Про це повідомляє “Суспільне”.

Один із постраждалих Володимир розповів, що був на дачі, коли на нього з кущів вистрибнула кішка та вкусила за ногу. Чоловік каже, що тварина була недоглянута, з раною на морді, з рота піни не було, але все тіло чотирилапої були в павутинні.

Наступного дня Володимир звернувся до травмпункту, щоб йому зробили щеплення від сказу. До нього кішка покусала двох людей, а потім напала ще на одного.

Після цього тварину відправили на експертизу Дніпропетровської регіональної державної лабораторії, де підтвердили у неї сказ. Фахівці кажуть, що кішка захворіла після взаємодії з дикими звірами.

Усього цьогоріч на Дніпропетровщини зафіксували 24 випадки сказу – у котів, собак, лисиць та дрібної домашньої худоби. Експерти кажуть, що через війну збільшилася популяція лисиць, яких не відстрілюють. А це тварини, які переносять сказ, тому надалі кількість зафіксованих випадків цієї хвороби тільки зростатиме.

Читайте також:

Українська

Автор: