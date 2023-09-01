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Поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людей

Сьогодні 16:01
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У селищі Олександрівка чотирьох людей покусала скажена кішка.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людей

Усім вже зробили щеплення. Про це повідомляє “Суспільне”. 

Один із постраждалих Володимир розповів, що був на дачі, коли на нього з кущів вистрибнула кішка та вкусила за ногу. Чоловік каже, що тварина була недоглянута, з раною на морді, з рота піни не було, але все тіло чотирилапої були в павутинні. 

Наступного дня Володимир звернувся до травмпункту, щоб йому зробили щеплення від сказу. До нього кішка покусала двох людей, а потім напала ще на одного. 

Новости Днепра про Поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людей

Після цього тварину відправили на експертизу Дніпропетровської регіональної державної лабораторії, де підтвердили у неї сказ. Фахівці кажуть, що кішка захворіла після взаємодії з дикими звірами. 

Усього цьогоріч на Дніпропетровщини зафіксували 24 випадки сказу – у котів, собак, лисиць та дрібної домашньої худоби. Експерти кажуть, що через війну збільшилася популяція лисиць, яких не відстрілюють. А це тварини, які переносять сказ, тому надалі кількість зафіксованих випадків цієї хвороби тільки зростатиме. 

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра хвора на сказ кішка покусала чотирьох людейУкраїнська

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