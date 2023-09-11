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Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)

Сегодня 14:50
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Сегодня в Днепре очень много МАФов, где можно купить все – от жвачки до картошки. Киоск с товаром на улицах города можно было увидеть и 50 лет назад, правда товара в нем было не много. Например, часто на улицах встречались газетные киоски, где кроме газет продавалась разная мелочевка, а помимо них были еще ларьки, где можно было купить мороженное и молочный коктейль.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели киоски с мороженным в Днепре.

Киоски с мороженным и молочными коктейлями были самыми популярными в Днепре. Выбор товара был не особенно велик: пломбир, фруктовое и шоколадное, а также глазурованный сырок на палочке. Такие ларьки стояли во всех крупных парках и зеленых зонах города и были типовыми на вид. Их можно было увидеть у входа на Монастырский остров, неподалеку от парка Шевченко, в парке Глобы, у кинотеатра «Родина», неподалеку стадиона «Метеор».

Новости Днепра про Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)

«Больше всего нравилось эскимо в шоколаде. Стоило оно недорого, было практически всегда. Самым редким было шоколадное мороженное – чтобы его купить нужно было побегать, не в каждом киоске оно было. Популярным был и молочный коктейль», — вспоминает житель Днепра Владимир Туков.

Рядом с киоском ставили автоматы с водой. К автоматам прилагались стеклянные граненные стаканы, но их регулярно воровали. «Бывало что подходишь попить воды – стоит три автомата и нет ни одного стакана. С собой тогда многие свои стаканы носили, лично я – всегда», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Галина Сова.

В киоске был законный перерыв  — один час и работал ларек с 8 утра до 20 вечера.

В начале 1990-х в Днепре киоски с мороженным стали закрываться, а потом и вовсе пропадать. Дольше продержались автоматы с газированной водой. Один из последних не работал, но долго стоял у моста на Монастырский остров. Его увезли оттуда только в начале 2000-х.

фото: А. Александров

 

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Новости Днепра про Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)Українська Новости Днепра про Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)Русский

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