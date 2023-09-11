Газвода та морозиво: як у Дніпрі виглядали МАФи понад 50 років тому (ФОТО)

Сьогодні у Дніпрі дуже багато МАФів, де можна купити все – від жуйки до картоплі. Кіоск із товаром на вулицях міста можна було побачити і 50 років тому, щоправда товару у ньому було небагато. Наприклад, часто на вулицях зустрічалися газетні кіоски, де крім газет продавалися різні дрібниці, а крім них були ще кіоски, де можна було купити морозиво та молочний коктейль.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали кіоски з морозивом у Дніпрі у 1970-х роках.

Кіоски з морозивом та молочними коктейлями були найпопулярнішими у Дніпрі. Вибір товару був не дуже великий: пломбір, фруктове і шоколадне, також глазурований сирок на паличці. Такі кіоски стояли у всіх великих парках та зелених зонах міста і були типовими на вигляд. Їх можна було побачити біля входу на Монастирський острів, неподалік парку Шевченка, у парку Глоби, біля кінотеатру «Родина», неподалік стадіону «Метеор».

«Найбільше подобалося ескімо в шоколаді. Коштувало воно недорого, було майже завжди. Найрідкіснішим було шоколадне морозиво – щоб його купити треба було побігати, не в кожному кіоску воно було. Популярним був і молочний коктейль», – згадує мешканець Дніпра Володимир Туков.

Поруч із кіоском ставили автомати з водою. До автоматів додавались скляні грановані склянки, але їх регулярно крали. «Бувало, що підходиш попити води – стоїть три автомати і немає жодної склянки. З собою тоді багато хто свої склянки носили, особисто я – завжди», – згадує в соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Галина Сова.

У кіоску була законна перерва – одна година і працював ларьок з 8 ранку до 20 вечора.

На початку 1990-х у Дніпрі кіоски з морозивом почали закриватися, а потім взагалі пропадати. Довше протрималися автомати із газованою водою. Один із останніх не працював, але довго стояв біля мосту на Монастирський острів. Його прибрали звідти лише на початку 2000-х.

фото: О. Олександров

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