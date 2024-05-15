Враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые

По словам главы ДнепрОВА Сергея Лысака, в Днепре в результате ракетного удара повреждена инфраструктура. Известно, что погибли два человека.
Также есть пострадавшие. Их количество, состояние и другие последствия обстрелов уточняются.
Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, – написал Сергей Лысак в своем телеграмм-канале.
Позже у Воздушном командовании «Схід» сообщили, что в районе Днепра ПВО сбило ракету Х-59/69.
«Около 13:30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование «Схід» была сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69″, — сообщили в Воздушном командовании «Схід».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ.
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