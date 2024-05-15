Враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые

Напомним, ранее мы писали , что в Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ.

Позже у Воздушном командовании «Схід» сообщили, что в районе Днепра ПВО сбило ракету Х-59/69.

Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, – написал Сергей Лысак в своем телеграмм-канале.

Также есть пострадавшие. Их количество, состояние и другие последствия обстрелов уточняются.

По словам главы ДнепрОВА Сергея Лысака, в Днепре в результате ракетного удара повреждена инфраструктура. Известно, что погибли два человека.

Необычная история о спасении евреев во время оккупации в Днепре Во время Второй мировой войны жители Днепра помогали евреям: прятали их у себя во дворах с риском быть выкрытыми немцами. Часто они не знали имен и фамилий тех, кому помогали. Несколько дней назад в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск» администратор… 7 просмотров

Как изменились цены в Днепре за последний месяц Специалисты рассказали, как изменились цены на разные товары и услуги в Днепре и области за апрель. 6 просмотров

Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров. 4 просмотров

Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка В Днепре собака набросилась на ребенка и схватила его зубами за шею. 6 просмотров

В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно. 2 просмотров

Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО) Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они… 6 просмотров